Апрель в Тюмени обещает множество концертов и ярких спектаклей

В Тюмени в апреле состоится множество культурных мероприятий: репертуар драмтеатра пестрит спектаклями на любой вкус, ожидаются выступления местных прославленных коллективов и приезд звезд российского и мирового уровня.

Тюменское концертно-театральное объединение совместно с проектом "Афиша Тюмени" разработали Топ самых интересных событий, который поможет составить собственную культурную программу на предстоящий месяц.

С долгожданным моноспектаклем в Тюмени выступит Евгений Гришковец, который успел полюбиться тюменской публике. Также наш город с концертами посетят Нино Катамадзе, экс-лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, джазовый квартет Mister Swing, Александр Малинин и Михаил Бублик. Тюменцы уже активно раскупают билеты на концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, своих поклонников новой концертной программой порадует Сергей Лазарев.

В Тюменской филармонии в апреле состоятся сразу два грандиозных фестиваля. В рамках Московского Пасхального фестиваля пройдет концерт оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. В этом году масштабный симфонический тур известного маэстро посвятили 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского. Также Тюмень станет площадкой для проведения Транссибирского арт-фестиваля. Тюменский филармонический оркестр будет выступать с известным скрипачом Вадимом Репиным.

Познакомиться с Топом мероприятий от Тюменского концертно-театрального объединения и проекта "Афиша Тюмени" можно в социальных сетях.