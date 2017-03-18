Тюменцы проведут артмоб со свечами в рамках акции "Час Земли"

Тюмень традиционно присоединится в международной экологической акции "Час Земли", которая состоится 25 марта с 20:00 до 22:00. В этом году участники вновь проведут артмоб со зажженными свечами, выстроившись в цифру "60" на площади Ленина.

Как пишет газета "Тюменская область сегодня", в этом году Тюмень решила побороться за звание столицы "Часа Земли", которое будет присуждено городу, принимающему наиболее активное участие в акции. При поддержке Управления Росприроднадзора по Тюменской области будет инициировано отключение подсветки значимых зданий города.