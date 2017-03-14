Тюменские сироты получат шанс увидеть столицу Англии

В Тюменской области состоится первый этап ежегодных всероссийских соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя". В этом году участие в нем примут 8 команд в двух возрастных категориях.

Тюменские футболисты открывают отборочные туры на Урале одновременно с пермяками. Также в соревнованиях примут участие команды из Челябинской, Свердловской, Кировской областей, Республики Коми, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Удмуртской Республики.

В Тюмени соревнования пройдут 16 марта на базе Дворца спорта "Партиком" (Воронинские горки, 101) с 11:00 до 16:30. Вход свободный. После первого этапа игр команды-победители из каждого региона получат приглашение на уральский полуфинал, который пройдет в начале апреля в Екатеринбурге. Победители второго этапа отправятся представлять наш регион на финал соревнований в Сочи, где главным призом станет поездка в Лондон - в гости к знаменитому футбольному клубу "Арсенал".

"Воспитанники детских домов и школ-интернатов уже не раз доказывали, насколько сильны в этом виде спорта: команды Тюменской области уже дважды представляли Урал на всероссийском этапе. В течение года мы поддерживаем связь с тренерами специализированных учреждений, большинство из которых признается – соревнования "Будущее зависит от тебя!" дают детям отличный стимул к ежедневным тренировкам, пропускать которые отказываются даже самые юные футболисты. И это не может не радовать: когда ребята заняты спортом, у них не остается времени на бесполезные занятия и вредные привычки", - отмечает директор компании "МегаФон" в Тюмени Дмитрий Мелихов.

Всероссийские соревнования по футболу проводятся по инициативе компании "МегаФон", общественной организации "Российский Футбольный Союз", министерства спорта Российской Федерации, министерства образования и науки Российской Федерации, благотворительного фонда поддержки детских домов "Футбол - детям".