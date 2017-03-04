Экоактивисты хотят засадить Тюмень каштанами

Участники экологического движения "Зеленый хоровод" готовятся к новому сезону проекта "Деревья городу". Они планируют посадить в Тюмени каштаны и в настоящее время ищут контакты с питомниками, где выращивают такие саженцы, пишет газета "Тюменcкая облаcть cегодня".

Проект "Деревья городу" возник в недрах тюменского экологического движения "Зеленый хоровод" прошлым летом. Только за минувшую осень в столице региона было высажено несколько сотен деревьев. Новые посадки появились в скверах Школьный и Телевизионный, а также в районе автомобильной развязки на Московском тракте.

В прошлом году тюменские экологи побывали конференции в Санкт-Петербурге. Там они набрались новых знаний и завели контакты с единомышленников из других городов России, рассказал руководитель проекта "Деревья городу" Дмитрий Велижанин. Особенно запомнились членам делегации питерские каштаны. Как выяснили экологи, эта порода деревьев прекрасно приживается в соседних в Тюменью Екатеринбурге и Челябинске.