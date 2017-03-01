Мобильные приложения улучшают качество жизни

По данным исследования GFK, по итогам 2016 года 56 миллионов россиян ежемесячно пользуются мобильным интернетом. Самая активная аудитория в глобальной сети – люди в возрасте от 16 до 29 лет (76%) и от 34 до 54 лет (47%). Меньше всего в интернет выходят люди старше 55 лет – всего 7%.

При этом, в выборе операционных систем пользователи едины: более 80% абонентов "МегаФона" в Тюмени являются владельцами смартфонов с Android и всего 15% - cIOS.

Руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" в Тюмени Александр Степанов советует, как в любом возрасте использовать смартфон на 100% и дает ссылки на полезные приложения в GooglePlay (аналоги перечисленных разработок есть и в AppStore). Мы рекомендуем открыть материал на смартфоне и прямо сейчас "прокачать" свой гаджет.

7-16 лет

Сейчас. Среди подростков популярны игры. Чаще всего это продукты с продолжением в офлайне в виде игрушек или мультфильмов, например, AngryBirds. Также востребованы приложения для просмотра видеороликов и прослушивания музыки, например, через ресурс YouTube.

Совет эксперта. Существует множество образовательных приложений для учащихся. Если ребенок проводит много времени с телефоном в руках, следует, не откладывая, направить его увлечение в полезное русло: в этом помогут приложения Орфография: диктант, Фиксики Квест и аналогичные.

16-29 лет.

Сейчас. Студенты и работающая молодежь проводят время в Вконтакте, Facebook и Instagram. У них популярны сопровождающие приложения: например, позволяющий делиться информацией с друзьями InstaRepost и Messenger для общения в Fb. И, конечно, фоторедакторы VCSO, SnapSeed и Avatan. Свою нишу среди этой аудитории прочно заняли и приложения для фитнеса и контроля питания: Фитнесс-план, Счетчик калорий и другие.

Совет эксперта. Богатство в этом возрасте – время. В условиях занятости на учебе или работе, его часто не хватает на саморазвитие. На помощь придет смартфон с электронными книгами и полезными аудио-лекциями. Скачивать их желательно прямо сейчас, не откладывая: большая коллекция собрана в Литрес и Литрес Аудио. Можно смотреть и фильмы, установив приложение МегаФон ТВ.

30-49 лет.

Сейчас. Социальные сети популярны и тут, но самые часто встречающиеся приложения - Одноклассники и Вконтакте. Также популярны мессенджеры для мгновенного общения как по работе, так и с семьей: WhatsApp, Telegram.

Совет эксперта. Чаще всего интересы людей этого возраста – семья, работа, досуг и путешествия. Поэтому смело можно искать приложения с советами по воспитанию детей (Все о детях), подбору выгодных вариантов перелета (SkySkanner) и проживания (Booking.com) в отпуске, а также тайм-планнинги для контроля времени (TimeMeter).

50+ лет.

Сейчас. На смартфонах этой аудитории установлены мессенджеры, позволяющие делиться с родными фотографиями и связываться в режиме онлайн. Наиболее популярными являются Viber и Skype для видеосвязи с близкими в других регионах.

Совет эксперта. У людей после 50 лет, как правило, стоят те приложения, которые им установили дети. Я призываю не лениться учить родителей пользоваться гаджетом, ведь в нем содержится так много полезных, а порой даже необходимых, приложений. В частности, с помощью смартфона можно контролировать здоровье: следить за температурой и давлением, уровнем сахара в крови и питанием. Помощником в этом станет, например, Монитор здоровья: стоит только установить его на смартфон.