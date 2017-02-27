Альберту Суфианову присвоили звание "Почетный работник здравоохранения Тюменской области"

Главврач Федерального центра нейрохирургии министерства здравоохранения РФ Альберт Суфианов удостоен почетного звания за успехи в сфере здравоохранения, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд.

Представителей разных профессий, которые добились успехов на своем поприще, чествовали в Тюмени накануне Дня защитника Отечества. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев вручил выдающимся землякам государственные, ведомственные и областные награды. Их удостоены 33 человека и два коллектива.

"Вы стали лучшими благодаря труду, упорству и желанию быть полезными Родине. Вы подаете пример верности гражданскому и профессиональному долгу. Являетесь ориентиром для молодых коллег. Ваши трудовые победы и свершения по достоинству отмечены высокими наградами и снискали вам уважение и признание земляков. Очень важно, когда каждый выполняет свою работу ответственно, честно и достойно", - обратился к награжденным Владимир Якушев.

В ответном слове Альберт Суфианов подчеркнул, что эта награда - оценка труда всего коллектива. "История Федерального центра нейрохирургии небольшая, всего пять лет. Но за это время нам удалось оказать помощь более 18 тысячам пациентов со всех регионов России и из-за рубежа", - сказал он.

Отметим, в ФЦН внедрены уникальные методы по проведению операций. Некоторые виды оперативных вмешательств выполняются только нейрохирургами ФЦН. Ежегодные объемы по проведению оперативных вмешательств в центре достигли 3 500 операций в год. География пациентов – 79 российских регионов и 14 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Профессор Альберт Суфианов - член ассоциации нейрохирургов Тюменской области, ассоциации нейрохирургов России, Европейской ассоциации детских нейрохирургов, исполнительного комитета Азиатского конгресса нейрохирургов, первый и единственный нейрохирург от России в Международной академии нейрохирургов.

Признанный лидер в нейрохирургии, Суфианов лично берется за операции, которые не делают во многих странах. В 2016 году Альберт Акрамович создал и возглавил кафедру нейрохирургии первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Впервые в истории первого МГМУ уникальная клиническая база кафедры располагается не в Москве, а в регионе.

Помимо этого, Суфианов является депутатом Тюменской областной думы, удостоен званий "Почетный гражданин города Тюмени", "Почетный гражданин города Вихоревка", имеет знак "Отличник здравоохранения РФ".