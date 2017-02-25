В Тюмени пройдет семинар для родителей

16:13 25 февраля 2017
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dizzwizz.ru
| Фото: dizzwizz.ru

Тренинг-семинар для молодых семей пройдет в Тюмени 25 февраля. С родителями поговорят на тему абсолютного принятия своего ребенка и о том, почему это важно в процессе воспитания.

Записаться на семинар можно по телефону: 68-41-22, центр "Дзержинец". Место проведения будет сообщено дополнительно. Участие бесплатно. Время встречи в 15:00, пишет газета "KП-Тюмень".

Теги: воспитание , семья , семинар , тренинг , дети
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