В Тюмени пройдет семинар для родителей

Тренинг-семинар для молодых семей пройдет в Тюмени 25 февраля. С родителями поговорят на тему абсолютного принятия своего ребенка и о том, почему это важно в процессе воспитания.

Записаться на семинар можно по телефону: 68-41-22, центр "Дзержинец". Место проведения будет сообщено дополнительно. Участие бесплатно. Время встречи в 15:00, пишет газета "KП-Тюмень".