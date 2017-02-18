Тюменские школьники спешат творить добрые дела

Музыкально-литературный конкурс "Спешите делать добрые дела" среди школьников и студентов колледжей стартовал в Тюменской области. В этом году его приурочили к Году экологии в России.

Как рассказала член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Елена Лобовская, конкурс будет проходить в несколько этапов: сначала на уровне учебных заведений, потом в муниципалитетах и далее областной этап. Участники будут искать и вспоминать людей, чьи профессии связаны с природой, кто "спешил делать добрые дела", чтобы наша земля была чистой и красивой.

Кроме того, в рамках Года экологии для школьников пройдет множество других не менее интересных мероприятий: творческо-исследовательский конкурс, конкурс чтецов, областной фестиваль школьных постановок. Школьники и студенты выйдут на всероссийский субботник, поучаствуют в фотоконкурсах, конкурсах рисунков, поделок и экологических проектов.

В школах пройдут открытые уроки, конкурсы плакатов и стихотворений собственного сочинения о природе. Подростки посетят экологическую экспедицию и экологическую музейную ночь, побывают на предприятиях, перерабатывающих автомобильные шины, и выпустят собственный журнал на тему охраны окружающей среды, пишет "Кoмсомольская правда-Тюмень".