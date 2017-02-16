Самый большой в Европе алмаз нашли на новом месторождении под Архангельском

На месторождении имени Владимира Гриба (Верхотинское месторождение) в Архангельской области, активная разработка которого началась в 2014 году, найден алмаз весом 181,68 карат. Как передает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу предприятия "Архангельскгеолдобыча", это крупнейший самородок за всю историю алмазодобычи на территории Европы. И четвертый по величине из всех, которые были добыты в России; первые три алмаза добыты в Якутии.

В декабре прошлого года "Архангельскгеолдобыча" была приобретена у "Лукойла" финансовым холдингом "Открытие". Новый собственник вполне оправдал свое название. Впрочем, жизнь его предшественника осложняли тяжбы относительно месторождения с трастом Archangel Diamond Corporation.