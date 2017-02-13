В Тюмень пришло потепление

09:00 13 февраля 2017
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img-8.photosight.ru
| Фото: img-8.photosight.ru

По прогнозу виртуальных синоптиков, температура воздуха в Тюмени на этой неделе будет расти с каждым днем. Сегодня, 13 февраля, ожидается минус 15 градусов днем, пройдет снег.

Со вторника по пятницу столбик термометра будет подниматься до минус 10-12 градусов в светлое время суток, ночью температура составит минус 10-12 градусов. В четверг и пятницу возможен небольшой снег. В выходные потеплеет до минус 9.

Теги: прогноз погоды
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