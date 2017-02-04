Тюменские музыканты исполнят культовые хиты

Квартирник "Дай volume революции", темой которого станут культовые музыкальные хиты, состоится в Тюмени в коворкинге "Моя территория" 11 февраля. Начало – в 18:00, пишет "Мeгатюмень".

Кроме очевидных хитов таких популярных групп, как The Beatles и The Rolling Stones, местные музыканты исполнят российские хиты. Количество мест на музыкальном вечере ограничено, поэтому заявки принимаются до 9 февраля включительно.

Для регистрации в качестве участника нужно связаться с организаторами квартирника и сообщить о своем репертуаре, количестве человек в группе и необходимых для выступления инструментах. Чтобы зарегистрироваться как слушатель, достаточно позвонить организаторам.

Отметим, что "Дай volume революции" станет вторым квартирником в истории коворкинга "Моя территория". В прошлом году музыканты города собирались на "Вечере без рэпа, батарейки и восьмиклассницы", чтобы исполнить популярные современные песни представителей зарубежной и отечественной сцены.

Предварительная регистрация в группе коворкинга.