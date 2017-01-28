В 2017 году Тюменская область снизит негативное воздействие на экологию

В Тюменской области в 2017 году, объявленном Годом экологии, запланированы капиталоемкие проекты по снижению негативного воздействия хозяйствующей деятельности человека на окружающую среду.

Как пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня", всего в этом году в регионе пройдет более 60 природоохранных мероприятий, в том числе, направленные на экологическое воспитание населения, его просвещение, формирование бережного отношения к природе, повышение уровня экологической грамотности земляков.

Многие проекты станут хорошей дискуссионной площадкой по актуальным и проблемным вопросам, поднимаемым общественными организациями области.

Не прекращается и повседневная работа по плановым проверкам природоохранных зон. Например, 24 января учреждением совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой провели проверку законности рубок в лесопарковой зоне "Затюменский" в Тюмени по заявлению гражданина.

Нарушений не обнаружено. Как пояснил руководитель межрайонной природоохранной прокуратуры Альберт Кульмухаметов, рубки велись в районе АЗС за границами памятника природы и затрагивали только наклоненные деревья, угрожающие здоровью прохожих, а все отходы вывозились за пределы охранной зоны.