Молодые тюменские экологи соберутся на форуме "Зеленая планета"

Региональный этап всероссийского экологического мероприятия "Зеленая планета-2017" состоится в марте в Тюмени. В форуме примут участие юные защитники природы от 7 до 18 лет.

В рамках форума молодые экологи посетят различные тематические секции и мастер-классы. На площадке будет работать выставка, пройдут презентации и защиты творческих работ по шести номинациям. Конкурсантам предстоит не только представить проекты, посвященные экологической деятельности, но и проявить таланты. Юные художники изобразят растения, занесенные в "Красную книгу", создадут мотивирующие плакаты. Начинающие операторы снимут репортаж о результатах экологической работы, а модельеры придумают коллекции одежды, отражающие природные и культурные особенности родного края. Обладатели красивого голоса смогут исполнить песни о природе, а артистичные подростки поставят спектакли на тему экологии.

Организаторами фестиваля является тюменское областное общественное детское движение "ЧИР". Форум проводится совместно с эколого-биологическим отделением Дворца творчества и спорта "Пионер". Финальный этап форума состоится в октябре в Москве по инициативе Общероссийского общественного детского экологического движения "Зеленая планета", пишет "Вcлух.ру".