Тюменский "Ангажемент" выступает на екатеринбургской сцене

Тюменский молодежный театр сегодня, 21 января, в рамках гастрольной программы "Коляда театр", выступит с двумя спектаклями в Екатеринбурге.
Как уточняет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня", тюменцы покажут спектакли "Умная собачка Соня" и "Шесть блюд из одной курицы". Первый рассчитан на самых маленьких зрителей - от 3 до 7 лет. Забавный и трогательный персонаж Собачка Соня сталкивается со странностями жизни взрослых людей и оказывается в водовороте различных событий, местами опасных и интригующих.
"Шесть блюд из одной курицы" - уже совсем другая история, отмеченная возрастными границами "18+". Это авантюрная комедия, основанная на пьесе Ганны Слуцки, о миллионерше, подбирающей кандидаток в жены для своего великовозрастного сына.
А уже 24 и 25 января в родных стенах тюменского "Ангажемента" ожидается спектакль-квартирник "Он не вернулся из боя…", посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Актеры будут читать стихи поэта и исполнителя, петь его песни, покажут фотовыставку редких фотографий, а зрителям предложат чай с баранками.
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