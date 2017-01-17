Орнитологи выяснили, где зимуют тюменские кряквы

Члены Тюменского отделения Союза охраны птиц России и активисты соревнования "Большой год в Тюменской области – 2017" в третий раз приняли участие во Всероссийской переписи водоплавающих птиц. Общий итог учетов водоплавающих в Тюмени составил 132 кряквы. Это так называемая синантропная популяция, которая круглый год живет в пределах города, сообщает на сайте ТюмГУ.

Суровые зимние условия Тюмени - не самые лучшие для зимовки водоплавающих птиц, да и водоемы практически все покрываются толстым слоем льда. Исключение составляют горячие источники у ТЭЦ-1, сбросной канал в лесопарке "Гилевская роща", река Тюменка и канал Ручей в районе деревни Зайково. Вот в этих местах в последние годы чаще всего и можно увидеть уток в зимние месяцы.

По словам орнитолога из института биологии ТюмГУ Максима Митропольского, в этот раз крякв удалось увидеть лишь на канале Ручей у деревни Зайково, где достаточно прибрежной растительности. Рядом с зимующими утками кормятся и краснокнижные хищные птицы нашего региона – орлан-белохвост и сокол сапсан, отметил специалист.

Фото Евгения Баянова.