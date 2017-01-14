Для тюменских школьников 2017 год будет богат на экологические мероприятия

Множество мероприятий и акций, направленных на пропаганду бережного отношения к природным богатствам, ждет тюменских школьников в 2017 году, объявленном Годом экологии.

В частности, ребята примут участие во Всероссийском экологическом фестивале "Экодетство", всероссийских акциях "Вода – это жизнь", "День Земли", "День птиц", "Чистый берег", пишет "AиФ в Зaпадной Cибири".

Также в рамках года экологии школьники и студенты выйдут на всероссийский субботник, очистят берега водоемов и посадят деревья. Помимо этого, дети увидят видеоролики о животных, поучаствуют в фотоконкурсах, конкурсах рисунков, поделок и проектов.

"В школах пройдут открытые уроки, конкурсы плакатов и стихотворений собственного сочинения о природе. Ребята узнают о вторичной переработке сырья, посетят экологическую экспедицию и экологическую музейную ночь, побывают на предприятиях, перерабатывающих автомобильные шины и выпустят собственный журнал", - рассказали в пресс-службе областного департамента образования.

Кроме этого в регионе выберут самые экологичные муниципалитеты.