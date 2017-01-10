Тюменский художник начнет покорение Америки

Выставка тюменского художника Владимира Глухова откроется в одном из крупнейших городов американского штата Нью-Джерси в ближайшую субботу, 14 января. Как сообщается на сайте организатора мероприятия, Музея русского искусства в городе Джерси-Сити (MoRA), оно продлится две недели.

Глухов больше известен за пределами Тюмени: его работы можно встретить в частных коллекциях Москвы, Парижа, Лондона, Брюселя, Севильи. По словам художника, которого цитирует ТАСС, это его первая выставка в Новом Свете. Для нее отобраны 22 работы, написанные в прошлом году, они посвящены жизни Таджикистана (мастер родился в Душанбе в 1961 году). По мнению искусствоведов, национальный колорит стран бывшего Туркестана представляет значительный интерес для коллекционеров.