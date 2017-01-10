Юбилейные медали вручили 284 тюменским семейным парам

В Тюменской области за минувший год памятные медали в честь внушительных юбилейных дат супружеской жизни получили 284 пары. Из них 232 брака длятся 50 лет, 52 союза отметили 60-летний юбилей.

По информации управления областного загса, 88 из этих нерушимых семейных пар проживают в Тюмени, 23 - в Тюменском районе, 15 - в Ишиме, 13 - в Заводоуковске и в Ялуторовске, 5 - в Тобольске. Больше всего юбилеев в районах области в прошедшем году отметили в Упоровском и Казанском районах — 16 и 13.

Напомним, медаль в связи с юбилейными датами супружеской жизни учреждена губернатором области в январе 2016 года.