Центр "Согласие" помогает ишимским сиротам обрести семью

Ежегодно социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Согласие" оказывает стационарную помощь более 230 детям и подросткам. В результате 89% детей возвращаются в родные семьи, 95% детей, оставшихся без попечения, обретают новых родителей, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Практикуется в центре и полустационарная форма работы. В 2016 году таким образом помогли 184 несовершеннолетним, в том числе 140 детям-инвалидам и 24 детям до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты "Согласия" участвуют в реализации областных программ, софинансируемых Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Так, благодаря программе комплексной реабилитационной помощи детям-инвалидам и детям с нарушениями развития "Мы вместе", в реабилитации детей с ДЦП, речевыми и поведенческими проблемами сегодня используют аппарат "Корвит". Родители 59 ребят, в реабилитации которых использовали аппарат, отмечают заметные подвижки в состоянии детей.