В тюменских храмах пройдут рождественские службы

Праздничные службы, посвященные великому празднику Рождества Христова, пройдут во всех тюменских храмах и церквях в ночь с 6 на 7 января, пишет портал "Мeгатюмень".

Главная служба начнется в полночь, она продлится три часа. После этого по домам тюменцев развезут специальные автобусы.

Кроме того, в Рождественские дни жителей и гостей Тюменской ждут праздничные концерты, выставки и театральные постановки.

В Тюменской филармонии в Рождественские праздники посетителей порадует спектакль с 3-метровыми куклами-великанами. 9 января пройдет рождественский концерт, на котором прозвучат произведения митрополита Илариона (Алфева) в исполнении оркестра "Камерата Сибири", хоровой капеллы Тюменской филармонии. Главным событием концерта станет исполнение сочинения митрополита Илариона (Алфеева) "Рождественская оратория", в основе которого - евангельское повествование о рождении и первых днях земной жизни Иисуса Христа.

В Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева экспозиция расскажет о рождественских поделках и сувенирах, а также будут представлены литературные произведения, посвященные светлому празднику.

В Рождество Тюменская областная детская научная библиотека им. К.Я. Лагунова подарит читателям литературные посиделки, театрализованные инсценировки, грим-часы с громкими чтениями, воскресный кинозал для всей семьи, библио-квесты, жмурки, викторины, творческие семейные мастерские, новогодние мастер-классы.