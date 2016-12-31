Юные тюменцы обучаются в школе волонтера

Молодые активисты тюменского центра "Дзержинец" провели благотворительную акцию "В эфире Новый год!". В рамках мероприятия записанные накануне видеопоздравления от Дедушки Мороза и других сказочных персонажей направляли детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ребята поздравили сверстников, которые лежат в больнице, вручили им подарки от спонсоров, провели серию мастер-классов по изготовлению новогодних игрушек.

Как рассказала начальник отдела по работе с волонтерами центра внеклассной работы "Дзержинец" Вера Порсикова, в ходе благотворительных акций к активистам присоединяются новые добровольцы. Желающие совершать добрые поступки и развиваться при этом в каникулярное время проходят "Школу волонтера". В ходе деловой игры "Социальный робот" молодежь учится разрабатывать социальные проекты: ставить цели и задачи, составлять планы мероприятий и сметы, прогнозировать ожидаемые результаты, пишет "Тюменская область сегодня".