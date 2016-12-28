В Тюменской области продолжится борьба с незаконными свалками

19:10 28 декабря 2016
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На территории Тюменской области по итогам 2016 года ликвидировано 17 несанкционированных свалок. Площадь очищенной от мусора территории составила 12 гектаров. Об этом на пресс-конференции сообщила директор регионального департамента недропользования и экологии Жанна Злобина

"Свалки ликвидированы в Тобольске, Бердюжском, Викуловском, Ишимском, Сладковском и Юргинском районах. Крупный полигон ТБО около деревни Посохово планируется ликвидировать в 2017 году. На данный момент завершены инженерно-геологические изыскания по рекультивации этого объекта", - рассказала она.

По словам главы департамента, рассматривается возможность строительства нового завода для безопасного обращения с биологическими отходами. Возможно, он разместится на территории Голышмановского района. Пока в Тюменской области существует лишь один ветсанутильзавод в Ишиме, ежегодно утилизирующий около 10 тысяч тонн биологических отходов со всего региона.

"Завод нуждается в модернизации. Новый завод будет работать на современном оборудовании преимущественного российского производства", - отметила она.

Жанна Злобина также добавила, что в 2016 году в Тюменской области ликвидировано 18 бесхозных скважин. В следующем году работа по их ликвидации продолжится.

Всего на реализацию мероприятий по сохранению окружающей среды и минерально-сырьевого баланса Тюменской области в 2016 году было направлено около 290 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Теги: водоемы , мусоропереработка , мусор , свалка , экология , отходы
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