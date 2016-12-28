В праздники тюменцы смогут получить услуги ГИБДД

Получить государственные услуги по регистрации транспортных средств (321-й км ФАД Екатеринбург – Тюмень), и выдаче и обмену водительских удостоверений (50 лет Октября, 63) в Госавтоинспекции можно будет с 3 по 6 января. В эти дни подразделение будет работать в обычном режиме. 1, 2, 7 и 8 января 2017 года – выходные дни. 31 декабря автоинспекторы будут осуществлять прием и выдачу документов до 13 часов. Сократится и время, требуемое автоинспекторам на обработку документов – необходимые проверки будут проведены заранее.

Также тюменцы могут воспользоваться интернет-порталом www.gosuslugi.ru.