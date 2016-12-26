На дорогах Тюменской области может стать больше пунктов обогрева

В декабре, в особенности на минувшей неделе, напряженная обстановка сложилась на дорогах региона из-за сильных морозов. Чаще всего в это время помощь спасателей, работавших на десяти мобильных пунктах обогрева, требовалась автомобилистам на трассах Тюмень—Ханты-Мансийск и Тюмень—Омск. С начала сезона сотрудники МЧС выезжали на вызовы 145 раз.

Как отмечают спасатели, не все жители области до конца понимают, как работают пункты обогрева. К ним обращаются люди, которые сетуют на то, что не могут найти их на трассах. Прежде всего, отряды мобильных пунктов приходят на помощь, реагируя на вызовы по всем видам связи — от звонков на номер службы спасения до специальных средств, которые используют дальнобойщики. Сами же пункты действуют в закрепленных местах — в пожарных частях рядом с трассой, рассказал на сегодняшней пресс-конференции заместитель начальника по противопожарной безопасности регионального ГУ МЧС Андрей Михнович.

"Есть планы по увеличению количества мобильных пунктов. Если нам поставят дополнительное оборудование, то по области введем еще восемь таких постов обогрева. Тогда отряды смогут реагировать на два происшествия одновременно", — добавил он.

Влада Нерадовская