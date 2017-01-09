В выходные помощь спасателей понадобилась девяти водителям

За прошедшие праздничные выходные, 7 и 8 января, пункты обогрева МЧС девять раз привлекались для оказания помощи водителям.

В субботу на 254 км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск пожарные обогрели водителя и пассажиров большегрузного автомобиля MAN. На 194 км автодороги помощь потребовалась водителю автомобиля Volvo.

В воскресенье пункты обогрева дважды выезжали на трассу Тюмень-Омск. В обоих случаях потребовалось запустить двигатели автомобилей и обогреть автомобилистов. В течение дня сотрудники пожарной охраны выдвигались еще четыре раза на федеральную дорогу Тюмень-Ханты-Мансийск для оказания помощи водителям.

В пресс-службе областного управления МЧС напомнили, что передвижные пункты обогрева предназначены для оказания помощи участникам дорожного движения при низкой температуре воздуха и по первому звонку выезжают на помощь автомобилистам. В экстренных случаях - пожарных и спасателей можно вызвать по телефону 01 или для абонентов сотовой связи – 101 или 112.