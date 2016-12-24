Тюменские общественники оценили работу более шестидесяти региональных медучреждений

В этом году независимую оценку качества предоставляемых услуг прошли 66 из 117 учреждений здравоохранения Тюменской области. Рейтинг больниц и поликлиник общественный совет при региональном департаменте здравоохранения составил уже в третий раз.

Как отметил на сегодняшней пресс-конференции председатель совета Альбер Юсупов, при оценке рассматривалось не качество медицинской деятельности учреждений, а, скорее, удовлетворенность пациентов сервисом.

"Основными критериями были открытость и доступность информации об организации, в частности, насколько хорошо она представлена на сайте и больничных стендах, комфортность условий и доступность получения услуг — особенно для людей с ограниченными возможностями здоровья, доброжелательность, вежливость и компетентность работников, время ожидания предоставления услуг и удовлетворенность их качеством в целом", — рассказал он.

Рейтинг формировали и с учетом анализа анкет, в которых пациентам предлагалось оценить работу отдельно взятого медучреждения. Опросник, составленный Минздравом России, мог заполнить каждый — на сайте организации или в регистратуре.

Самые высокие оценки из оказывающих помощь стационарно получили Областная больница № 3 в Тобольске, а также родильный дом № 3 и Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. Среди лечащих амбулаторно первые позиции в рейтинге заняли родильный дом № 2, поликлиника консультативно-диагностическая имени Нигинского и Тюменский кардиоцентр.

"Для отстающих по качеству услуг учреждений мы подготовили рекомендации. Как правило, пациенты жалуются, что не могут записаться на прием в день обращения. Могут быть такие ситуации, когда оператор перезванивает только на следующий день. Еще рекомендуем им работать над повышением компетентности своих медицинских работников", — отметила пресс-секретарь совета Елена Лосева.

В уходящий год за помощью в общественный совет при департаменте здравоохранения обратились тридцать пять жителей Тюменской области. По словам Альбера Юсупова обращения, как правило, были связаны с доступностью помощи — для медучреждений актуальной остается нехватка узких специалистов. Нередко с привлечением общественников пациенты хотят решить какие-то межличностные конфликты, которые случаются у них с работниками медучреждений.

"Значительная часть жалоб пациентов основана на эмоциях. Вот сейчас пациенту что-то показалось, допустим, ему не так ответили или не тем тоном — и все, идет жалоба. С пациентом надо вовремя поговорить, бывает, что он от жалобы отказывается - на следующий день эмоции сходят на нет", — рассказал председатель сообщества пациентов Валерий Серков.

Добавим, общественный совет при областном департаменте здравоохранения работает с 2012 года. В консультативный орган входят представители различных некоммерческих организаций, ветераны здравоохранения, представители общества инвалидов, преподаватели медицинских образовательных учреждений.

Влада Нерадовская