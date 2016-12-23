Тюменские студенты вошли в тройку лучших в СНГ по программированию

12:35 23 декабря 2016
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.utmn.ru
| Фото: www.utmn.ru

На региональном полуфинале Международной студенческой олимпиады по программированию (ACM/ICPC) команда в составе студентов Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Михаила Аврискина, Максима Иванова и Руслана Ягудина взяла диплом третьей степени. 

ACM/ICPC является крупнейшей в мире студенческой командной олимпиадой по программированию. Россия вместе с другими странами бывшего СССР входит в  Северо-Восточный Европейский регион, соревнования внутри которого носят статус полуфинала. Как сообщает пресс-служба вуза, для выхода в финал тюменцам не хватило всего лишь одной решенной задачи. 

Что интересно, последние 5 олимпиад выиграли российские команды. 

Теги: информационные технологии , ТюмГУ , программирование , Олимпиада
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2016