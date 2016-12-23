Тюменские студенты вошли в тройку лучших в СНГ по программированию

На региональном полуфинале Международной студенческой олимпиады по программированию (ACM/ICPC) команда в составе студентов Института математики и компьютерных наук ТюмГУ Михаила Аврискина, Максима Иванова и Руслана Ягудина взяла диплом третьей степени.

ACM/ICPC является крупнейшей в мире студенческой командной олимпиадой по программированию. Россия вместе с другими странами бывшего СССР входит в Северо-Восточный Европейский регион, соревнования внутри которого носят статус полуфинала. Как сообщает пресс-служба вуза, для выхода в финал тюменцам не хватило всего лишь одной решенной задачи.

Что интересно, последние 5 олимпиад выиграли российские команды.