Институт биологии ТюмГУ открыл двери для гостей

День открытых дверей проходит сегодня в Институте биологии Тюменского госуниверситета в корпусе по ул. Пирогова, 3.

Гостей ждет встреча с руководством института и заведующими кафедр, информация о направления подготовки, а также подведение итогов профориентационных конкурсов "Экология души", "Лучший пришкольный участок – 2016" и "Взгляд глазами ребенка".

Сегодня институт биологии – это полигон для передовых исследований и разработок. Преподаватели известны уникальными проектами и постоянно расширяют возможности для студенческих инициатив. Сюда поступают те, кто увлечен жизнью во всех ее проявлениях.

На встрече директор института Александр Шалабодов и руководители кафедр расскажут абитуриентам и их родителям об особенностях учебы, о технической базе института. Студенты расскажут о выездных практиках на биологических станциях. Для гостей проведут экскурсию по современным лабораториям института. Побывают школьники в уникальном зоологическом музее и оранжерее тропических растений.

Институт биологии оснащен современными лабораториями, интернет-классами, Wi-Fi. У института есть собственная оранжерея, зоологический музей, гербарий, библиотека, спортивный и тренажерный залы. Студенты могут жить в комфортном общежитии, которое находится в пешей доступности, пишет "Bcлух.ру".