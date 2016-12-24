Картины из тюменского музея отправят на выставку в Сургут

Семь картин из фондов тюменского музейного комплекса им. И.Я. Словцова будут экспонироваться в столице Югры. Отобранные полотна – работы известных русских художников 19 века в жанрах портрета, пейзажа, художественной зарисовки и натюрморта.

Среди известных экпонатов – работы Василия Поленова "Боярин", Алексея Корзухина "Боярышня", Константина Трутовского "На сеновале" и другие. Ориентировочно совместный выставочный проект стартует в Сургутском художественном музее в сентябре 2017 года.

В настоящее время музеями ведется работа по согласованию юридических вопросов транспортировки, страхования и экспонирования музейных предметов, пишет газета "Тюмeнcкая облаcть cегодня".