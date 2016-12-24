Тюменские коммунальщики следят за состоянием автобусных остановок

17:39 23 декабря 2016
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photos.wikimapia.org
| Фото: photos.wikimapia.org

Тюменские коммунальщики в зимний период уделяют особое внимание содержанию автобусных остановок в нормативном состоянии. Чтобы обеспечить надежное сцепление с дорогой колес автобусов и обезопасить пассажиров, коммунальщики используют специальные смеси.

"На сегодняшний день у нас нет ни одного неочищенного автобусного кармана. Но автобусы все равно накатывают и лед получается. Как мы выходим из этой ситуации: мы применяем фрикционный материал, отсыпаем на таких участках мелкую крошку", - рассказал газете "Тюмeнcкая облаcть ceгодня" главный специалист комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Алексей Смышляев.

Обслуживанием городских остановочных пунктов, по словам Алексея Смышляева, занимается компания "ТОДЭП". Пока жалоб на содержание остановочных пунктов в его комитет не поступало.

Представитель администрации напомнил, что в случае возникновения каких-либо претензий к качеству работы дорожных служб у горожан есть возможность позвонить в круглосуточную диспетчерскую службу дирекции автомобильных дорог и мостов по телефону 29-75-53 или обратиться на интернет-портал "Тюмень — наш дом". Обращения рассмотрят в течение семи дней.

Теги: дороги , общественный транспорт , лед , коммунальщики
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