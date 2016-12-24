Тюменец планирует установить в городе урны для батареек

Тюменец Тарас Сусоев, заботясь об экологии, поставил себе цель: к 2018 году собрать 10 тонн батареек и отправить их на переработку на один из заводов России, пишет "Bcлух.ру".

Активист подсчитал, что 10 тонн — это около 333 333 батареек, которые в перспективе спасут полмиллиона гектаров земли. Пока в хранилище Тараса лишь одна батарейка, но чтобы достичь цели, он планирует расставить по городу специальные урны для сбора.

"Я также как и миллионы людей вокруг "забочусь об экологии": почитываю статейки, негодую, не мусорю на улицах и даже несколько раз вывозил мусор из лесу. Но такую позицию трудно назвать активной. Решил не ждать, а взял на себя обязательства и поставил цель - делать какие-то активные действия прямо сейчас", - объясняет свою мотивацию в социальной сети Тарас.