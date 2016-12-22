Талантливая молодежь региона получила премии

Лауреатов премии для поддержки талантливой молодежи наградили сегодня в Тюмени. Благодарственные письма главы региона 62 виновникам торжества вручила первый заместитель губернатора Наталья Шевчик.

"Количество награждаемых в этом году почти в два раза больше, чем в 2015-ом. Это хороший результат в копилку области, за которым стоит труд огромного числа людей — самих победителей, их родителей, наставников, друзей, сверстников и тех, кто помогал реализовать идеи и проекты в учебных заведениях", - подчеркнула Наталья Шевчик.

Она добавила, что 2016 год был наполнен значимыми культурно-образовательными мероприятиями. Например, многопрофильная олимпиада школьников "Менделеев" получила статус и преференции всероссийской. И уже в этом году 42 тюменца стали номинантами на премию президента России по итогам именно этого турнира.

Слова благодарности наставникам, которые не только дают новые знания, но и помогают чувствовать уверенность в собственных силах, говорили и сами ребята. Победитель Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев" Константин Каминский с гордостью отметил, что в регионе созданы все условия для самореализации интеллектуального, творческого и профессионального потенциала молодых людей. Отметили награждаемые и возможность участия в тюменских турнирах талантливой молодежи из других регионов, сообщает пресс-служба губернатора.