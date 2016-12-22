Тюменские экологи обсудили актуальные вопросы в сфере обращения с отходами

Очередное заседание Общественного совета при департаменте недропользования и экологии Тюменской области состоялось 15 декабря. Специалисты подвели итоги 2016 года, наметили мероприятия на следующий год, а также обсудили актуальные вопросы в сфере охраны окружающей среды, в частности - обращение с отходами.

Член Общественного совета Ирина Цветкова рассказала о ходе реализации концессионного соглашения в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Тюменской области, которое заключено в 2014 году, а также о системе организации деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению (хранению и захоронению) отходов в регионе.

Эксперты обсудили также нюансы, связанные с проектом строительства мусороперегрузочной станции в районе Воронинских горок в Тюмени. Свое мнение по данному вопросу высказали и представители регионального отделения Общероссийского народного фронта. По итогам обсуждения решено провести встречу 31 марта с приглашением всех специалистов, отвечающих за оценку данного проекта и экспертизы.

Еще одной важной темой заседания стала просветительская работа и популяризация вопросов экологии. Общественники обратили внимание на проведение в 2016 году слета юных экологов. По их мнению, мероприятие вызвало интерес у молодежи, поэтому работу в данном направлении необходимо продолжить.