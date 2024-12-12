Ряженка с гранолой от тюменского производителя сохраняет популярность среди потребителей

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Ровно два года назад компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, выпустила ряженку с новым уникальным вкусом – с добавлением гранолы. За это время на предприятии выпустили более 100 000 кг продукта, не имеющего аналогов на молочном рынке.

Продукт с уникальным вкусом выпускается в удобной ПЭТ-бутылке объемом 720 граммов. В натуральный кисломолочный напиток добавлена гранола – смесь хлопьев с добавлением орешков, сушеных ягод и фруктов, льна и других компонентов.

Ряженка с гранолой имеет полностью натуральный состав, без добавления искусственных красителей, консервантов и добавок, продлевающих срок годности. Кисломолочный продукт изготавливают по традиционным рецептам, но по современной технологии. При производстве ряженки используется натуральное сырье высокого качества, которое предварительно проверяется в лабораториях на физико-химические и микробиологические показатели. Сначала на молокозаводе готовят топленое молоко, а уже затем в него добавляют полезные бактерии для закваски: термофильные молочнокислые стрептококки и чистые культуры болгарской палочки.

Только за первый год продажи ряженки с гранолой выросли в 2,5 раза, а в течение 2024 года спрос на вкусный и полезный кисломолочный продукт с оригинальным вкусом сохранился. Он пользовался высоким спросом на дегустациях, ярмарках и выставках, где производитель представлял свою продукцию.

Ряженка с гранолой стала одним из фаворитов ярмарки "Тюменская весна. Всей семьей" и Весенней продуктовой недели в Тюмени, а также Межрегиональной продовольственной ярмарки в Салехарде в честь Дня оленевода, получила золотую медаль в Москве как лучший продукт-2023, была признана лауреатом конкурсов "100 лучших товаров России" и "Лучшие товары и услуги Тюменской области".

Но главное – это положительные отзывы от самих потребителей: "Очень нравится ряженка с гранолой, вкусно и полезно для всей семьи!", - отмечает тюменка Ольга Ш. "Этот продукт стал для меня открытием. Ранее не пробовала…. Оценила ряженку с гранолой, тем более продукт имеет дипломы и премии за качество", - написала нам Ирина Е. "Вкусная ряженка, в составе присутствуют фракции гранолы, что выгодно дополняет и вкус, и питательность продукта. Отличный самостоятельный перекус", - пишет Илья Т. "Приятный сладковатый вкус, со злаками, полбутылки выпил сразу", - оставил свой отзыв покупатель одного из гипермаркетов.

Как и другие молочные и кисломолочные продукты, ряженка – это настоящий кладезь полезных веществ и микроэлементов. Напиток содержит витамины А, В1 и В2, С, Е, РР и бета-каротин, магний, калий, натрий. Один стакан ряженки обеспечивает почти 25% суточной нормы кальция и 20% суточной нормы фосфора. При этом её белок расщепляется быстрее, чем белок, содержащийся в молоке и кефире.

Продукт хорошо влияет на работу желудка и пищеварительной системы в целом, нормализует работу почек. Содержащиеся бактерии помогают расщеплять пищу и улучшают ее усваивание. Гранола насыщает организм питательными веществами, омега-3 кислотами и обеспечивает "топливо" для выработки энергетических молекул в клетках, а благодаря высокому уровню жирных кислот и витаминов участвует в нормализации холестерина.