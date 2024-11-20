На ярмарку вакансий в Тюмени зовут риелторов и инспекторов ДПС

21 ноября в Штабе общественной поддержки Единой России Тюменской области с 11 до 12 часов пройдет ярмарка вакансий, трудоустраивать планируют риелторов, инспекторов ДПС и проводников поездов.

Порядка 120 вакансий предложат соискателям тюменские предприятия и организации. Среди них агентство недвижимости "Сова", сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка", а также полк ДПС ГИБДД, Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии и другие. Представители работодателей проведут собеседования со всеми желающими, расскажут об условиях работы, социальных гарантиях, уровне заработной платы и ответят на вопросы соискателей.

Принять участие в ярмарке вакансий могут все желающие, в том числе не состоящие на регистрационном учёте в органах службы занятости.