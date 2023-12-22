Тюменцев приглашают на ярмарку за молочными продуктами для новогоднего стола

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Традиционные продовольственные ярмарки будут работать в Тюмени в субботу, 23 декабря. Продажи местной сельхозпродукции развернутся сразу на нескольких городских площадках. Приобрести широкий ассортимент молочной продукции в одном месте и закупиться к Новому году приглашает компания "Золотые луга".

На прилавках будут представлены изделия ремесленников, продовольственные товары производителей, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое).

Молочную и кисломолочную продукцию предлагает покупателям АО "Золотые луга". Товары этого производителя будут представлены на площадке по адресу: ул. Севастопольская 12 (территория возле выставочного зала) с 8.00 до 15.00. Гостям ярмарки предложат продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Живи ЗдорОво!" и "Ситниковское". Ассортимент большой: это натуральные сыры, сливочное масло, питьевые йогурты, ряженка с гранолой и традиционные молочные продукты - молоко, кефир, творог, сметана и другие.

"Сельскохозяйственная ярмарка – любимый формат горожан. В одном месте можно приобрести необходимые продукты и товары от местных производителей, ассортимент даже шире, чем в популярных торговых сетях. Кроме того, мы предлагаем свою продукцию по специальным, ярмарочным ценам. А продукты привозим напрямую с завода, поэтому они максимально свежие. Как правило, большим спросом на таких ярмарках пользуются наши сыры, масло, есть возможность приобрести новинки – йогурты десертной коллекции и ряженку с гранолой, которая не имеет аналогов на рынке молочных продуктов. Ждем тюменцев и гостей города на предновогоднюю ярмарку!", - поделилась начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Отметим, ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.