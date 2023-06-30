Продолжается строительство транспортной развязки в районе Комарово

Фото пресс-службы АО "ТДСК"

В Тюмени активно ведется строительство транспортной развязки на Червишевском тракте в районе Комарово.

Тюменская домостроительная компания напоминает, что эта развязка будет иметь форму усеченного, неполного "клеверного листа". В данном проекте один съезд отсутствует, чтобы сохранить природный парк "Тополя". Его функционально заменит разворотная петля ближе к Ожогино.

В информационном центре правительства Тюменской области ранее сообщалось, что протяженность развязки составит 4,7 км, кроме этого, проект предусматривает устройство надземного пешеходного перехода, велосипедных и пешеходных дорожек.

Эта развязка повысит комфорт передвижения тюменцев, решит вопросы транспортной загруженности автомагистрали, а также учтет перспективу будущей жилой застройки "Ново Комарово".