Продолжается строительство транспортной развязки в районе Комарово

13:15 30 июня 2023
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Фото пресс-службы АО "ТДСК"

В Тюмени активно ведется строительство транспортной развязки на Червишевском тракте в районе Комарово.

Тюменская домостроительная компания напоминает, что эта развязка будет иметь форму усеченного, неполного "клеверного листа". В данном проекте один съезд отсутствует, чтобы сохранить природный парк "Тополя". Его функционально заменит разворотная петля ближе к Ожогино.

В информационном центре правительства Тюменской области ранее сообщалось, что протяженность развязки составит 4,7 км, кроме этого, проект предусматривает устройство надземного пешеходного перехода, велосипедных и пешеходных дорожек.

Эта развязка повысит комфорт передвижения тюменцев, решит вопросы транспортной загруженности автомагистрали, а также учтет перспективу будущей жилой застройки "Ново Комарово".

Теги: дороги , строительство
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