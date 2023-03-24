Компания "Золотые луга" привезет молочную продукцию в Салехард на празднование Дня оленевода

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Один из главных ямальских праздников – День оленевода – отметят в Салехарде 25 и 26 марта. В эти дни в окружной столице пройдет межрегиональная сельскохозяйственная ярмарка, в которой примут участие и тюменские товаропроизводители. В их числе – компания "Золотые луга", чья продукция особенно пришлась по вкусу ямальцам в прошлом году.

Масштабную ярмарку с участием сельхозтоваропроизводителей Тюменской области будут проводить уже во второй раз. Жители окружной столицы смогут купить свежие продукты: мясо и полуфабрикаты, молочную продукцию, сыры, овощи и чай тюменского производства. Натуральную молочную продукцию представит компания "Золотые луга".

"В прошлом году жители Ямала встретили нас очень радушно и гостеприимно, были очень рады нашему проезду и с удовольствием покупали тюменскую "молочку". Тогда на ярмарке в Салехарде мы за один день реализовали почти полтонны молочной продукции. В этом году везем уже 600 кг молочных и кисломолочных продуктов торговых марок "Золотые луга" и "Живи здорОво", в том числе новинки 2022 года", - поделилась начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

На ярмарке 2022 года салехардцы высоко оценили натуральную, свежую, здоровую и вкусную молочную продукцию производства компании "Золотые луга". Тогда в продаже были представлены сыры, сливочное масло, молоко, кефир, творог, йогурты, наринэ, ацидофилин напрямую с завода. Особенно пришлись по вкусу северянам продукты с высокой жирностью и молоко длительного срока хранения, изготовленное из натурального отборного сырья без консервантов и искусственных добавок.

В этом году на ярмарку также привезут новинки: питьевые йогурты десертной коллекции со вкусами "Черничный пирог", "Лимонный пай" и "Печеное яблоко – корица", а также ряженку с гранолой в пэт-бутылке, вкус которой не имеет аналогов на молочном рынке.

Отметим, всего на праздник в Салехард приедут 136 предпринимателей, которые представят на празднике разнообразную продукцию. В 35 палатках будет представлены вкусные продукты производителей Ямала, Москвы, Тюмени, Омска и других городов — от мясных и рыбных деликатесов до разнообразных сортов чая и мороженого. Участниками ярмарки также станут мастера народных промыслов и ремёсел. На торговых прилавках покупателей будут ждать сувениры северной тематики, изделия из кости и рога оленя.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.