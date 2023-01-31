ТДСК приглашает на автобусный тур в Ново-Патрушево

Тюменская домостроительная компания проведет 4 февраля обзорный автобусный тур в Ново-Патрушево, принять участие в котором смогут все желающие.
Ново-Патрушево — это современный и быстро развивающийся район Тюмени, фактически "город в городе". В новостройках представлен большой выбор квартир и помещений для бизнеса. Есть готовое жилье, которое можно приобрести уже сейчас.
Во время тура можно будет изучить социальную и транспортную инфраструктуру района, увидеть новую школу на 1200 мест и два детских сада – учреждения уже работают! В Ново-Патрушево входит несколько жилых комплексов. Участники оценят их преимущества, планировки, расположение, архитектуру, благоустройство, чтобы выбрать квартиру мечты.
Участники тура также прогуляются по пешеходному бульвару "Сказочный", уютным дворам, увидят детские и спортивные площадки, социальные и бытовые объекты, которые обеспечивают комфортное проживание на районе.
Автобусный тур в Ново-Патрушево состоится 4 февраля (суббота). Старт в 10:00 от ДНК "Строитель" (ул. Республики, д. 179). Участников ждут приятные подарки.
Количество мест ограничено! Записаться на предстоящий автобусный тур можно по телефону: 8(982)982 00 25 или зарегистрироваться на сайте t-dsk.ru.
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