ТДСК приглашает на автобусный тур в Ново-Патрушево

Фото пресс-службы АО "ТДСК"

Тюменская домостроительная компания проведет 4 февраля обзорный автобусный тур в Ново-Патрушево, принять участие в котором смогут все желающие.

Ново-Патрушево — это современный и быстро развивающийся район Тюмени, фактически "город в городе". В новостройках представлен большой выбор квартир и помещений для бизнеса. Есть готовое жилье, которое можно приобрести уже сейчас.

Во время тура можно будет изучить социальную и транспортную инфраструктуру района, увидеть новую школу на 1200 мест и два детских сада – учреждения уже работают! В Ново-Патрушево входит несколько жилых комплексов. Участники оценят их преимущества, планировки, расположение, архитектуру, благоустройство, чтобы выбрать квартиру мечты.

Участники тура также прогуляются по пешеходному бульвару "Сказочный", уютным дворам, увидят детские и спортивные площадки, социальные и бытовые объекты, которые обеспечивают комфортное проживание на районе.

Автобусный тур в Ново-Патрушево состоится 4 февраля (суббота). Старт в 10:00 от ДНК "Строитель" (ул. Республики, д. 179). Участников ждут приятные подарки.

Количество мест ограничено! Записаться на предстоящий автобусный тур можно по телефону: 8(982)982 00 25 или зарегистрироваться на сайте t-dsk.ru.