Три тысячи гектаров леса посажено в Тюменской области за полгода

В Тюменской области реализуется региональный проект "Сохранение лесов", за первое полугодие 2022 года лесовосстановление и лесоразведение выполнено на площади 3 тыс. га, что составляет 44% от годового плана, сообщил директор департамента лесного комплекса Леонид Остроумов на заседании областной Общественной палаты.

Помимо высадки деревьев на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, проводится работа по сохранению лесов, а с 2019 года в рамках этого же проекта за счет регионального и федерального бюджетов закупается новая техника и оборудование. С 2019 по 2021 год приобретено 148 единиц лесопожарной техники и 2590 единиц оборудования.

В первом полугодии текущего года заключено 12 контрактов на поставку техники и оборудования (97% от годового плана закупок). На текущий момент по 11 контрактам поставлено 11 единиц техники и 409 единиц оборудования. В ближайшее время планируется дополнительная закупка ранцевых лесных огнетушителей.

Основной показатель регионального проекта "Сохранение лесов" - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. К 2024 году этот показатель должен достичь 100%. Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов региона призвано способствовать улучшению экологического состояния окружающей природной среды, отмечают в деплеса.