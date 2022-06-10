В Тюмени назвали лидеров рейтинга муниципалитетов по развитию конкурентной среды

Директор областного департамента экономики Максим Скворцов вручил благодарственные письма губернатора Тюменской области Александра Моора главам муниципалитетов - победителям рейтинга МО по созданию благоприятных условий развития конкурентной среды и вклад в развитие конкуренции в регионе.
"Первое место заняла администрация Армизонского муниципального образования, 2 место - за администрацией города Ялуторовска и 3 почетное место у администрации Упоровского муниципального образования", - сообщили в региональном департаменте экономики.
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