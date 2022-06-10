В Тюмени назвали лидеров рейтинга муниципалитетов по развитию конкурентной среды

13:45 10 июня 2022
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Директор областного департамента экономики Максим Скворцов вручил благодарственные письма губернатора Тюменской области Александра Моора главам муниципалитетов - победителям рейтинга МО по созданию благоприятных условий развития конкурентной среды и вклад в развитие конкуренции в регионе.

"Первое место заняла администрация Армизонского муниципального образования,  2 место - за администрацией города Ялуторовска и 3 почетное место у администрации Упоровского муниципального образования", - сообщили в региональном департаменте экономики. 

Теги: правительство Тюменской области , рейтинги
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