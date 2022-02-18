Тюменские депутаты поддержали передачу трех участков под строительство школ в городе

Депутаты Тюменской городской думы единогласно проголосовали за передачу из муниципальной в государственную собственность трех земельных участков, на которых до конца 2024 года планируется возвести общеобразовательные учреждения.

Школы будут построены в Антипино, поселке Мелиораторов и на Мысу в районе ДК "Водник" - в тех частях города, где наблюдается перегруженность действующих школ, сообщил председатель Тюменской гордумы Евгений Заболотный.

"Это те территории, где тюменцы давно ждут строительства школ: поселок Антипино, поселок Мелиораторов, Мыс. Там ведется активное жилищное строительство, прибывает население - новые школы там необходимы. Все они рассчитаны на тысячу и более учащихся, и серьезно разгрузят работающие рядом общеобразовательные учреждения. Это наказы жителей нашим депутатам, и мы конечно же единогласно приняли по предложенным администрацией города проектам решений положительные решения", - пояснил Евгений Заболотный.

Школы на переданных участках возведут по программе Министерства просвещения о строительстве образовательных учреждений за счет субсидий из федерального бюджета. По словам депутатов, в чьих избирательных округах запланированы стройки, таким образом удастся разгрузить работающие школы №№ 38, 42, 65 и другие учебные учреждения города. Также отмечается, что после школы, как и земельные участки на которых их построят будут переданы в муниципалитет для комплектации оборудованием и педагогическим персоналом.