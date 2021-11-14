Тюменская область остается лидером по вводу жилья

В Тюменской области за восемь месяцев 2021 года в расчете на тысячу человек ввели в эксплуатацию 470,5 кв. метров жилой площади. Доля индивидуальной застройки занимает 317,3 кв. метров. По этим двум показателям регион является лидером в Уральском федеральном округе.

По данным Тюменьстата, Тюменская область также остется в передовиках по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий (244 кг), яиц (685 штук) на душу населения. Регион впереди по обороту розничной торговли на жителя с показателем 189,8 тыс. рублей.

ЯНАО лидирует по индексу промышленного производства (114,1%), обороту общественного питания (22,3 тыс. рублей) и объему платных услуг (61,1 тыс. рублей) на душу населения, а также номинальной начисленной зарплате (117,4 тыс. рублей).

В ХМАО–Югре зафиксирован наименьший индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (102,5%).

Самый высокий темп роста реальной начисленной зарплаты (103,3%) в расчете на работника отмечен в Свердловской области. Наибольший объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) на душу населения традиционно сохраняется в Челябинской области (81 кг), пишет "Вслух.ру".