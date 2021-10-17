В Тюмени открыли движение на развязке Мельникайте−Дружбы

Новый съезд транспортной развязки на пресечении улиц Мельникайте−Дружбы открыли в Тюмени 17 октября.

Строительство развязки проводится в три этапа. Контракт на первый был заключен с Мостостроем-11 в декабре 2020 года. С поставленной задачей строители справились меньше чем за год.

“Темпы строительства развязки с самого начала были высокие. Второй и третий этап планируем выполнить тоже быстро. Сейчас формируем бюджет на 2022 год с учетом принятых решений правительственной комиссии по предоставлению Тюменской области инвестиционного бюджетного кредита, в составе которого в том числе есть средства на одну из очередей этого объекта, остальные из областного бюджета добавим. В 2023 году планируем завершение и открытие всей развязки", - сообщил на пресс-подходе губернатор Александр Моор.

Развязка является частью масштабного проекта по преобразованию улицы Мельникайте в магистраль непрерывного движения. Следующий этап предполагает продление улицы в сторону улиц Чаркова и Щербакова, в южной части города улицу Мельникайте нужно соединить с Червишевским трактом, чтобы сделать там более удобную развязку на сложном транспортном узле, отметил глава региона.

"У нас большие планы по дальнейшему развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Тюмени и муниципалитетов. И у меня нет ни малейших сомнений в том, что наши дорожно-строительные предприятия смогут эту программу выполнить очень эффективно, качественно и в установленные сроки”, - подчеркнул