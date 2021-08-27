Сельский туризм тюменцы планируют развивать через брендинг на примере Урюпинска

Развитию сельского туризма будет посвящен первый региональный форум "Сельский туризм в Тюменской области", главной его темой станет брендинг территорий, сообщили в Инвестагентстве Тюменской области.

Форум пройдет 10 сентября в заводоуковском доме культуры, предприниматели, представители власти и инфраструктуры сельского туризма будут вырабатывать идеи и решения развития турпродукта в муниципалитетах через призму брендирования территории.

На пленарной сессии выступят основатель проекта альтернативного туризма Altourism Екатерина Затуливетер, опытом брендирования территории в рамках сотрудничества власти и предпринимательского сообщества поделится инициатор создания бренда города Урюпинск Элла Чермашенцева.

"В Тюменской области сельский туризм только начинает развиваться, это благодатная почва для бизнес-старта и отличная идея для второго или третьего бизнеса уже состоявшихся предпринимателей. У городского жителя появился запрос отдохнуть как можно дальше от города, в уединенном и живописном месте, желательно там, где не ловят телефоны", - считает советник губернатора Ольга Езикеева.

На форуме запланирована питч-сессия, где в коротких выступлениях свои проекты презентуют представители инфраструктуры туризма на селе. Участники питч-сессии будут выбраны по итогам народного голосования. Для участия в отборе нужно до 31 августа подать заявку.