Сбер выдал тобольской компании кредит на строительство жилого комплекса в Тюмени

Сбербанк профинансировал компанию ООО "Специализированный застройщик "Тоболпромстрой-Риэлт" для строительства первой очереди жилого комплекса "Семья" в городе Тюмени. Кредитные средства в размере 1,2 млрд рублей предоставлены банком до марта 2023 года. Строительство комплекса, состоящего из 6 домов, ведется с использованием счетов эскроу. Срок сдачи объектов первой очереди запланирован на 4 квартал 2022 года.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Общий объем проектного финансирования Сбербанка для строительства жилого комплекса "Семья" составит порядка 3,2 млрд рублей. Это первый проект компании в Тюмени. Нам приятно, что застройщик, успешно реализующий проекты в Тобольске, вышел на рынок новостроек за пределами родного города. Уверены, что взаимодействие со Сбербанком будет способствовать соблюдению графика работ на всех этапах строительства.

Строительство жилого комплекса "Семья" началось в новом микрорайоне в п. Патрушева, территория которого одновременно будет осваиваться несколькими застройщиками. Комплекс состоит из шести домов переменной этажности в едином стилистическом ансамбле. ЖК "Семья" собрал все самое лучшее в сфере современного жилищного строительства: удобные планировки с витражным остеклением, оснащение современными системами вентиляции и энергоснабжения. Проект жилого комплекса разработан в рамках концепции "Двор без машин", что позволило грамотно спланировать его территорию – изящное оформление пространства, зеленые газоны, аккуратные дорожки, спортивные площадки, детские игровые комплексы, зоны для отдыха с зарядной станцией для телефонов и электромобилей. Главные внешние инфраструктурные объекты располагаются в шаговой доступности: школа, детский сад, торговые центры. Первые этажи домов будут адаптированы под коммерческие помещения. Проектная декларация объекта размещена на сайте ДомКлик.

Фёдор Нейковчен, генеральный директор ООО "Специализированный застройщик "Тоболпромстрой-Риэлт":

Наша компания динамично развивается, занимая прочные позиции на рынке строительства экономичного и комфортного жилья. Мы тесно сотрудничаем со Сбербанком на протяжении пяти лет, и за это время благодаря финансовой поддержке банка было построено более 40 тысяч квадратных метров жилья. Также мы запустили программы софинансирования, которые позволяют клиентам получить самые выгодные условия по ипотечному кредитованию. Мы надеемся, что жилой комплекс "Семья" по достоинству оценят покупатели квартир.

Приобрести квартиры жилого комплекса "Семья" можно в Сбербанке по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми по ставке от 5% годовых. Также можно выбрать другие подходящие программы кредитования и получить дополнительные преференции от застройщика — например, выбрать дисконт на ставку по ипотеке в рамках комплексного предложения – 1,4% на весь срок кредитования или 4% на срок до ввода объекта в эксплуатацию.