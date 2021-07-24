В Ишиме появились гринбоксы

В Ишиме установили два гринбокса для приема трутьсодержащих ламп, градусников и батареек.
Места сбора оборудованы в двух частях города: у магазина "Магнит" на улице Карла Маркса в центе и у "Низкоцена" по улице Республики, 97 в залинейке.
В администрации Ишима отметили, что установка боксов - часть социально-экологического проекта по сохранению окружающей среды и улучшению качества жизни населения.
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