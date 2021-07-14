Тюменкам в декрете помогут разработать бизнес-план

Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

26 июля в Тюменской области стартует федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства "Мама-предприниматель". Мамы, которые хотят открыть свое дело, смогут бесплатно пройти тренинг и получить необходимые знания в области менеджмента, финансов и маркетинга.

Прием заявок на бесплатное бизнес-обучение продлится до 19 июля. Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и подробно описать свой будущий бизнес-проект. По итогам рассмотрения заявок в интенсиве примут участие до 35 женщин. Кроме базовых знаний в области предпринимательства каждая их них получит возможность выиграть денежный грант на реализацию своей бизнес-идеи от благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее".

Возможность заняться собственным бизнесом рассматривают 67% женщин в России, при этом 88% считают, что у них отсутствуют стартовые финансовые возможности, а 82% не могут начать свой бизнес из-за нехватки знаний. Тюменская область – не исключение.

К участию в программе приглашаются женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются бизнесом не более года. Жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены в Тюмень на обучение предпринимательству.

К участию в программе приглашаются женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются бизнесом не более года. Жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены в Тюмень на обучение предпринимательству.

За пять дней интенсива участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: познакомятся с основами ведения бизнеса, научатся разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект. Тренеры программы обучат начинающих бизнесвумен необходимым навыкам: поиску ниши и разработке концепции продукта, выстраиванию маркетинга и продвижения, расскажут о финансовых и юридических нюансах ведения предпринимательской деятельности. В завершение курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурсе проектов. Реализацию лучшей идеи профинансирует фонд Amway "В ответе за будущее", выделив победительнице грант в размере 100 000 рублей.

В Тюменской области программа проходит при поддержке Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" и центра "Мой бизнес".