"Русская компания" предлагает перейти на электронную сдачу отчетности

Система подачи отчетности претерпела изменения уже с 1 января 2021 года. В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (от 28.11.2018 №444-ФЗ), бумажный формат подачи отменен полностью.

На помощь тюменским бизнесменам приходит "Русская Компания", помогая перейти на сдачу отчетности через Интернет уже сейчас.

Бухгалтерская отчетность осуществляется в налоговые органы через операторов электронного документооборота. Новая система помогает значительно сэкономить время, снизить финансовые ресурсы, а также повысить оперативность формирования официальной бухгалтерской, налоговой и статистической информации. Приверженцами электронного документооборота стали не только крупные компании, но и представители малого и среднего бизнеса.

"Русская Компания" является одним из аккредитованных удостоверяющих центров Тюмени. Благодаря электронной подписи и специализированному программному обеспечению процедура сдачи отчетов в госорганы стала более оперативной и доступной.

Специалисты "Русской Компании" имеют многолетний опыт работы со сдачей отчетности через Интернет. С помощью системы СБИС Электронная отчетность можно загрузить отчеты из любой бухгалтерской программы и даже создать корректирующую декларацию в налоговую или отчет в ПФР на основе ранее созданной. Тем, кто ни разу не подавал отчетность через Интернет, нечего пугаться – составление документов выполняется обычным образом в привычной учетной системе.

Задать интересующие вопросы, а также более подробно узнать о переходе на электронную сдачу отчетность можно на сайте "Русской Компании" или по телефону 8 (3452) 68-00-86.