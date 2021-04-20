Тюменцев проконсультируют насчет государственной регистрации ипотеки

В четверг, 22 апреля, тюменский Росреестр проведет прямую телефонную линию по вопросам, связанным с особенностями государственной регистрации ипотеки и ипотеки в силу закона.
Жителей Тюменской области проконсультирует заместитель начальника отдела государственной регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Наиля Гизатуллина.
Прямая телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.
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